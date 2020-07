Caos in maggioranza sulle presidenze di commissione, bocciato Grasso

Roma - Al senato, in agricoltura e giustizia eletti due esponenti della Lega

Roma – Caos in maggioranza sul rinnovo delle presidenze di commissione. Su 14, l’intesa non tiene e ad agricoltura e giustizia in senato, restano i due esponenti leghisti. Battuti i candidati Leu, Grasso e M5s.

In tarda serata si dimette Lello Vitiello (Iv) in commissione Giustizia alla Camera. È stato eletto al posto del candidato M5s, Mario Perantoni, facendo saltare gli accordi.

In consiglio dei ministri, Roberto Speranza ha posto la questione che si è aperta con la mancata elezione di Pietro Grasso in commissione giustizia alla camera e ha lasciato i lavori, dopo avere votato la proroga dello stato d’emergenza.

30 luglio, 2020