Scontro tra quattro auto sulla Cassia, mamma e bimbi di 3 mesi e 5 anni salvi per miracolo

Capranica - Viaggiavano su una delle macchine coinvolte nell'incidente di lunedì pomeriggio, sui social si scatena la preoccupazione - Prognosi di 60 giorni per il ventenne alla guida della 500

Capranica – Carambola sulla Cassia, mamma e figli salvi per miracolo.

Se la sono cavata con qualche ferita e tantissimo spavento la mamma coi suoi due figli, uno di tre mesi l’altro di 5 anni circa, che viaggiavano in una delle macchine coinvolte nell’incidente sulla Cassia di lunedì pomeriggio.

Una Fiat 500 Abarth, probabilmente durante un sorpasso, ha perso il controllo ed è andata a finire fuori strada, cappottandosi.

Nell’incidente sono state coinvolte altre tre auto. Uno scontro incredibile con alcuni dei mezzi che sono andati distrutti. In una di queste macchine c’erano appunto la mamma coi figli che sono stati portati in ospedale e si sono miracolosamente salvati.

Se la sono vista brutta, ma, per fortuna, non sono in pericolo di vita.

Il conducente della 500, un ventenne, è rimasto, invece, gravemente ferito. E’ stato trasportato al Gemelli in codice rosso e ora è ricoverato con una prognosi di 60 giorni.

Appena diffusa la notizia dell’incidente, su Facebook, si è scatenata la preoccupazione di chi è venuto a sapere che in una delle macchine c’erano la mamma coi figli.

Tanta l’apprensione, soprattutto, per conoscere le loro condizioni di salute, poi rivelatesi, per fortuna buone.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso.

29 luglio, 2020