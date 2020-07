Il Carbognano non si iscrive alla serie B: “La crisi ha colpito anche la nostra piccola realtà”

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio a cinque - Il club viterbese, autore del double serie C1 - coppa Lazio del 2019, chiude i battenti: "Non ci sono più le condizioni per portare avanti questo piccolo miracolo"

Carbognano – (s.s.) – “Tanto abbiamo vissuto e tanto abbiamo scritto indelebilmente. Dopo otto anni di una storia incredibilmente bella, andata oltre ogni più rosea aspettativa, siamo costretti ad alzare bandiera bianca”.

Il Carbognano annuncia la rinuncia all’iscrizione al campionato di serie B di calcio a cinque. Una decisione difficile, arrivata a ridosso dell’emergenza sanitaria che per più di due mesi ha bloccato l’Italia.

“La situazione di forte crisi vissuta a livello sanitario, e in maniera indiretta a livello economico, ha colpito forte la nostra piccola realtà sportiva – prosegue il club gialloverde –. Non ci sono più le condizioni per portare avanti questo piccolo miracolo costruito con tanto sudore e fatica nel tempo“.

Tra i successi ottenuti nel corso degli ultimi anni la vittoria della serie D e il double serie C – coppa Italia – Lazio portato a casa nel 2019.

“Siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto – conclude il Carbognano – che è andato ampiamente oltre le previsioni. Lasciamo dopo aver vinto praticamente tutto a livello regionale e dopo esserci affermati anche a livello nazionale.

Abbiamo portato in alto il nome di un paesino di 1800 abitanti in Italia, sui campi di Sicilia, Sardegna e Molise. La storia non si cancella e il nostro nome sarà per sempre immortale, inciso tra i vincitori di questo sport”.

2 luglio, 2020