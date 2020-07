Roma - Il 34% da "nuovi poveri", persone che per la prima volta hanno chiesto aiuto - Tra marzo e maggio il 61,6% degli assistiti erano italiani

Roma – Caritas, durante lockdown 450mila richieste.

Sono stati mesi duri quelli del lockdown. A confermalo sono i dati diffusi dalla Cei che spiegano come la Caritas abbia assistito nei mesi più difficili della pandemia, da marzo a maggio, quasi 450mila persone, di cui il 61,6% italiane.

Di queste 450mila, il 34% sono “nuovi poveri”, cioè persone che per la prima volta si sono rivolte alla Caritas.

Tra gli interventi, l’accesso ai fondi diocesani per 92mila famiglie in difficoltà, l’attività di supporto con lo smart working per 3mila famiglie, 537 piccole imprese hanno ricevuto un sostegno.

1 luglio, 2020