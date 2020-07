“Con Casini il progetto di Italia Viva nel Lazio si arricchisce di un importante punto di riferimento sul territorio”

Politica - Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei

Viterbo – “Con la nomina a coordinatore della provincia di Viterbo di Felice Casini, il progetto di Italia Viva nel Lazio si arricchisce di un nuovo e importante punto di riferimento sul territorio.

Per un partito giovane come il nostro è importante e imprescindibile puntare su persone giovani, capaci e responsabili, piene di entusiasmo e voglia di lavorare. Casini, così come l’altra coordinatrice Maria Cristina Rosa, sapranno sicuramente lavorare al meglio.

Anche nella provincia di Viterbo ci attende un grande lavoro e sono sicura che Casini saprà gestirlo al meglio, rappresentando un valido punto di raccordo tra le istanze dei cittadini e le risposte che dovranno arrivare dal partito e più in generale dalla politica”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

15 luglio, 2020