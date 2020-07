“Casini ha fatto il ribaltone andando a sinistra con Renzi”

Sutri - Vittorio Sgarbi commenta l'adesione del suo ex vicesindaco a Italia Viva

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Sento che Lillo di Mauro è inquieto. Ma non si deve preoccupare.

Le oche di Sutri provocate da Edoardo Gugliotta, Antonio Zucci, Maria Rapagnani, Lucia Fontana, Diana Salza, la spiritosa Francesca Santori, Giulio Malagricci, Giorgio Grilli, Maddalena Leo, preoccupata per lui, Salvatore Carosi (nove gatti) dovranno riposizionarsi in uno spazio del cuore, scrivendo poesie, in attesa che Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si uniscano in Forza Italia Viva per restituire a Felice Casini la sua posizione originaria.

Allo stato l’unico ribaltone di Sutri l’ha fatto proprio Casini e io, sapendolo perché me l’aveva confidato, ho preferito, a sinistra, prendere l’originale. Per i derelitti queruli non c’è spazio da nessuna parte.

Dovunque si girino non trovano più quello che avevano votato: stavano a sinistra e trovano Lillo con me; stavano a destra e trovano Casini con Renzi. Poveretti, disorientati, li capisco. In questa confusione gli resta soltanto il Südtiroler Volkspartei senza dimenticare che io incombo anche in TrentinoAlto Adige. Auguri, gugliottini!

Vittorio Sgarbi

Sindaco di Sutri

Condividi la notizia:











20 luglio, 2020