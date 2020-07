Il Catanzaro tenta Calabro, l’allenatore della Viterbese è la prima scelta

Sport - Calcio - Serie C - L'arrivo sempre più prossimo di Foresti in giallorosso apre la strada a un altro clamoroso addio in casa gialloblù

Viterbo – (s.s.) – Quella di Antonio Calabro nelle mire del Catanzaro è molto più di un’ipotesi. Dopo l’anticipazione di ieri, la notizia continua a trovare forti riscontri nel capoluogo calabrese e in ambienti vicini alla società del presidente Floriano Noto.

L’arrivo imminente di Diego Foresti, nuovo direttore generale giallorosso, potrebbe spingere in maniera determinante verso il trasferimento dell’allenatore.

Da un primo confronto tra il dirigente ex Viterbese e il direttore sportivo Massimo Cerri è scaturito che il tecnico salentino è la prima scelta e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un primo contatto tra la dirigenza delle aquile e l’entourage di Calabro.

Sotto contratto con i gialloblù fino al 2021, l’unica opzione per i giallorossi sarebbe quella di puntare a una risoluzione del contratto che per forza di cosa dovrà essere avallata (o meno) dal presidente Marco Romano. Ulteriori sviluppi, in questo senso, sono attesi nei prossimi due o tre giorni.

Samuele Sansonetti

30 luglio, 2020