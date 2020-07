Centro logistico di Orte, si è insediato il colonnello Crocicchia

Aeronautica militare - Martedì la cerimonia di avvicendamento con il suo predecessore, il colonnello Stasolla

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Martedì 21 luglio, presso la sede del centro logistico munizionamento e armamento di Orte, nel rispetto delle prescrizioni impartite per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del reparto, fra il colonnello Pasquale Giulio Stasolla, comandante uscente, e il colonnello Walter Crocicchia, comandante subentrante.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante la seconda divisione del comando logistico dell’aeronautica militare, generale ispettore Giuseppe Lupoli, hanno partecipato i sindaci dei comuni limitrofi di Orte, Bassano in Teverina e Vasanello, una rappresentanza del personale del reparto oltre ai familiari stretti dei comandanti.

Durante il suo discorso di commiato il colonnello Stasolla, dopo aver ringraziato vivamente il generale Lupoli per la vicinanza, il sostegno e la fiducia dimostrata, ha voluto rendere partecipi i presenti dell’importanza e dell’eccezionalità della sua esperienza di comando sottolineando la “sensazione unica e gratificante di essere il riferimento di una comunità, di avere la enorme responsabilità ed il dovere di gestire, prima ancora che personale militare e civile, uomini e donne, di affidare loro gli strumenti necessari per svolgere al meglio il compito che è stato loro assegnato, ma sempre tenendo conto delle loro esigenze”.

Ha successivamente voluto porre l’accento sui prestigiosi ed importanti obiettivi raggiunti, come quello di migliorare e rendere più efficiente il reparto ed, in particolare, migliorare le condizioni di vita all’interno dello stesso, nella convinzione che la risorsa più importante sia sempre quella umana.

Infine, rivolgendosi al colonnello Crocicchia, gli ha augurato un periodo di comando ricco di successi e soddisfazioni, assicurando il pieno sostegno e disponibilità di tutto il personale militare e civile del Reparto.

Il colonnello Crocicchia, a sua volta, dopo aver ringraziato il generale Lupoli per la fiducia riposta in lui, si è rivolto al personale sottolineando “…è un onore essere il comandante del personale schierato davanti a me, ne sento appieno la responsabilità e ritengo che il modo migliore per ripagare la fiducia accordatami sia quello di operare concretamente seguendo il percorso tracciato dai miei predecessori, in un costante percorso di miglioramento ed efficentamento delle attività di competenza”.

Il generale Lupoli, durante il suo discorso ha ringraziato e dato atto al colonnello Stasolla dei risultati conseguiti e rivolgendosi, poi, al colonello Crocicchia, ha espresso i propri auguri per le sfide che dovrà affrontare.

Particolarmente emozionante e densa di significato è stata la lettura della motivazione dell’encomio collettivo tributato dal comandante logistico al centro, fase questa che ha seguito l’intervento della massima autorità. La cerimonia si è conclusa con la firma dell’albo d’onore.

