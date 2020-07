“Il centro di Tarquinia è pieno di guano di piccione, sporco ed escrementi di cane”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Tarquinia - L'appello di Laura Liguori: "Se si intende proseguire con la pedonalizzazione del centro storico, è ancora più urgente assicurarne il massimo decoro"

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Da giorni vari cittadini ci stanno segnalando le condizioni igieniche precarie del centro storico: guano di piccione, sporco, escrementi di cane.

Se si intende proseguire con la pedonalizzazione del centro storico, appare ancora più urgente assicurarne il massimo decoro, oltre che per garantire la dovuta igiene anche per questioni di immagine: i residenti sono esasperati, e deludere anche le aspettative dei turisti sarebbe un aggravio ulteriore della situazione.

Questa non vuole essere una critica, ma un invito per chi di competenza a stringere il più possibile i tempi per definire il nuovo appalto dell’igiene urbana, necessità rimandata a nostro avviso per troppo tempo.

Nel frattempo, sollecitiamo i cittadini, specie i proprietari di cani, a tenere comportamenti corretti: a raccogliere gli escrementi ed a gettarli negli appositi contenitori, ed a portare con sè una boccetta di acqua, eventualmente mescolata con del detergente, per pulire i luoghi dove i propri animali d’affezione fanno i bisogni, evitando i fastidiosissimi cattivi odori lamentati da troppe persone.

Per far ripartire Tarquinia occorre la buona volontà di tutti, cittadini ed Istituzioni, a partire dalle cose basilari, come la pulizia ed il decoro: non dimentichiamolo.

Laura Liguori

9 luglio, 2020