“Ci sono 5 milioni di euro d’avanzo, come avevamo detto…”

Viterbo - Comune - Approvato il bilancio consuntivo, Alvaro Ricci (Pd) sprona l'amministrazione: "Adesso applicatelo subito"

Viterbo – (g.f.) – “Ci sono 5 milioni d’avanzo in bilancio, come avevamo detto noi”. Alvaro Ricci (Pd) ha atteso che in comune terminassero i conti.

Alla fine il consuntivo 2019 è stato approvato dalla giunta. Ci sono 5 milioni e 300mila euro d’avanzo libero e un milione e 700mila euro in investimenti. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire a Ricci.

“Avevamo visto – ricorda Ricci – l’andamento delle spese nello scorso esercizio, non era difficile arrivare a comprendere di che somme si parlava. Adesso si sbrigassero ad applicare il bilancio di previsione, per rendere disponibili le risorse.

Altrimenti, se si opta per la variazione di bilancio passa ancora altro tempo”.

Finora, nella tempistica il centrodestra non ha brillato. “Con la crisi che stiamo vivendo – commenta Ricci – arrivare oltre i termini è segno di un’amministrazione non efficiente”.

La scommessa sui tempi non è ancora vinta.

“Adesso servirebbe applicare l’avanzo in sede di bilancio di previsione, senza passare per una variazione di bilancio. Sennò si va a finire a settembre e oltre”.

Tutti i soldi recuperati, infatti e che sarà possibile investire, vanno spesi entro dicembre. Altrimenti andranno nuovamente in avanzo. E si riparte dall’inizio.

4 luglio, 2020