Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Rinvenuti ieri da una signora nella parte vecchia - Insieme a loro anche una scatoletta di Simmenthal, pile ed erbacce - FOTO

Montefiascone – Cimitero, trovati un ago di una siringa su un altare e una lama di un coltello in terra. È quanto rinvenuto ieri mattina da una cittadina nel cimitero comunale di Montefiascone.

Cimitero che al momento non è nelle migliori condizioni in termini di manutenzione.

Infatti facendo un giro tra le lapidi, le tombe e le cappelle ci sono erbacce, alte in diversi punti anche trenta centimetri, cuscini di fiori ormai appassiti e completamente secchi. Ma anche cartacce, plastica e resti di fiori e vasi.

Ma non solo. Infatti sono stati trovati anche altri resti “più particolari”.

Si va dalla scatoletta di Simmenthal alle pile, dall’ immagine di un defunto in terra a guanti in lattice e perfino una bottiglia e fiori appassiti in un lavandino.

Infine anche oggetti alquanto pericolosi come un ago di siringa e una lama di un coltello. Questi ultimi trovati proprio ieri mattina.

L’ago di siringa è stata ritrovato, senza la sua protezione, abbandonato in un altare di una cappella nei pressi dell’entrata del cimitero vecchio.

Il ritrovamento è stato fatto da una signora mentre sistemava l’altare e solo per miracolo non è rimasta ferita.

Inoltre poco distante è stato trovato in terra vicino ad un loculo anche una lama di un coltello da cucina.

Sicuramente, si spera, sia stato portato lì per il taglio del gambo dei fiori, ma se andasse in mano a qualche male intenzionato potrebbe diventare a tutti gli effetti un’arma alquanto pericolosa.

Si spera che quanto prima il cimitero possa tornare ad avere dignità e lustro che merita non solo nel periodo della ricorrenza dei defunti ma per tutti i 365 giorni dell’anno.

4 luglio, 2020