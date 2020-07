“In Cina aumentano le sterilizzazioni forzate delle donne uigure”

Pechino - La denuncia del ricercatore tedesco Adrian Zenz - Usa e Ue: "Grave violazione dei diritti umani"

Pechino – In Cina sarebbero moltissime e in costante aumento le sterilizzazioni forzate ai danni delle donne uigure. Una problematica già sollevata a livello internazionale anni fa, ora riemersa con uno studio del ricercatore tedesco Adrian Zenz che ha studiato in maniera approfondita la questione.

Mike Pompeo, segretario di stato Usa, ha definito “scioccante” la notizia. Gli Stati Uniti chiedono la sospensione “immediata” delle pratiche di sterilizzazione.

Gli uiguri sono una minoranza di religione musulmana residenti in larga maggioranza nella provincia dello Xinjiang, nella zona occidentale della Cina.

“Qualora – ha detto un portavoce della Commissione europea – la pratica della sterilizzazione forzata fosse confermata, in quanto costituisce una grave violazione diritti umani, allora dovrà essere fermata immediatamente e i responsabili dovranno essere portati davanti alla giustizia”.

Secondo gli studi di Adrian Zenz, sembrerebbe che le donne uigure subirebbero sterilizzazioni forzate da parte dello stato e, se si rifiutano di abortire quando il numero di figli supera quello consentito di due, sarebbero internate in campi di lavoro.

L’uso da parte della Cina del controllo delle nascite sembrerebbe vada letto, precisa Zenz, “come parte di un più largo piano d’azione di dominazione etnico-razziale”.

La Cina smentisce le accuse e ritiene che siano senza fondamento.

2 luglio, 2020