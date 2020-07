In Cina un’asintomatica prende l’ascensore per pochi secondi e contagia 71 persone

Coronavirus - La donna era appena rientrata da un viaggio negli Stati Uniti

Coronavirus – Ha preso l’ascensore per pochi secondi, ma era asintomatica e ha contagiato 71 persone. Questo il risultato di un recente studio cinese pubblicato sul Journal of Emerging Infectious Diseases.

L’origine del focolaio è stato individuato in una signora appena rientrata in Cina dopo un viaggio negli Stati Uniti. La sua provincia di residenza, Heilongjiang, non aveva registrato nessun nuovo caso di Coronavirus tra l’11 marzo e il 9 aprile. Poi i contagiati hanno cominciato inaspettatamente a salire. Al 22 aprile erano appunto 71.

Al suo rientro la donna era asintomatica ed è risultata negativa al tampone. Ha osservato la quarantena, ma per salire fino al suo appartamento ha usato un ascensore. Poco dopo, quando ormai la donna era scesa, sull’ascensore è salito uno dei suoi vicini, che ha contratto il virus pur non avendo avuto nessun tipo di contatto diretto con l’asintomatica.

Da lì è iniziata la catena di contagi. Il vicino della donna ha ospitato per pochi giorni la madre e il suo compagno, che sono andati a una festa a casa di amici e così via. Il 9 aprile viene registrato il primo nuovo caso di Coronavirus nella regione. Nel frattempo, un signore che indirettamente era stato contagiato dalla donna dell’ascensore, è stato ricoverato per un ictus. La sua positività è stata registrata dopo pochi giorni in ospedale, ma prima che venisse messo in isolamento aveva contagiato 28 persone, tra cui cinque infermieri e un medico.

Una volta registrato il primo nuovo caso, sono partite immediatamente le indagini epidemiologiche per ricostruire la catena dei contagi. I ricercatori cinesi hanno così scoperto che il virus aveva avuto origine all’estero. Sono così venuti a sapere della donna appena rientrata dagli Stati Uniti e l’hanno sottoposta al test sierologico. La presenza di anticorpi ha confermato che la donna avesse avuto il Covid-19. Solo allora il focolaio è stato messo sotto controllo e la catena dei contagi interrotta.

