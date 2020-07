“Come cinema tentativi di locazione andati a male, il Metropolitan è in vendita da tempo”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Dopo l'occupazione abusiva, i titolari della struttura intervengono per affrontare il problema del degrado in zona San Faustino e della riqualificazione del locale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vogliamo tornare sull’episodio di occupazione abusiva del locale dell’ex cinema Metropolitan della scorsa settimana che come gruppo di proprietari dell’immobile ci ha visto, nostro malgrado, ancora una volta coinvolti in problemi legati all’ex cinema.

Da quando gli ultimi gestori hanno lasciato il locale siamo dovuti intervenire più volte per danneggiamenti, tentativi di incendio, furti e occupazioni abusive con i relativi costi che si sono sommati alle ingenti tasse annuali dovute a comune e stato per un immobile ormai totalmente inutilizzabile.

Ora non possiamo che concordare con i residenti della zona che lamentano il crescente degrado del quartiere in buona parte, crediamo, causa di quanto avvenuto nel nostro locale.

Locale, vogliamo precisare, in vendita da ormai tanti anni, dopo diversi tentativi di locazione ancora come sala cinematografica.

Il fatto che i diversi spiacevoli episodi occorsi al locale siano stati segnalati dai cittadini evidenzia come il presidio del territorio sia piuttosto carente da parte delle autorità, come pure una qualunque idea/proposta per riqualificare un locale in pieno centro cittadino e poterlo convertire a un utilizzo in grado di valorizzare il territorio e apprezzare da residenti e cittadini tutti.

Eppure nel passato alcuni approcci sono stati fatti dalla proprietà nei confronti degli enti locali.

I proprietari dell’ex Cinema Metropolitan

13 luglio, 2020