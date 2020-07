Cinghiali nei giardini, serpenti, erba altissima…

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Viterbo - Via Tullio Cima nel degrado - La segnalazione di Carlo Valeri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno gentile Tusciaweb, vi scrivo per la rubrica Anche tu redattore, segnalandovi il grave stato di degrado nel quale versa via Tullio Cima, località Grotticella (adiacente la chiesa della Mazzetta), Viterbo, dove risiedo con la mia famiglia.

La strada è comunale, residenziale e abitata da numerose famiglie, piena di bellissimo verde e spazi pubblici dove far giocare bambini e animali domestici.

Purtroppo, come potete vedere dalle foto qui allegate, il degrado nel quale versa è totale: erba altissima, rovi, animali come cinghiali e serpenti sono all’ordine del giorno, nascono veri e propri alberi nell’asfalto della strada.

La maggior parte dei tombini sono completamente otturati, rendendo la strada un fiume durante le piogge.

Numerosi abitanti stanno mandando pec e telefonando al comune per cercare di arginare la situazione senza ottenere alcun riscontro.

Molti di noi residenti cerchiamo di pulire il pulibile, ma troppo spesso non abbiamo i mezzi adatti a deforestare la zona. Spesso troviamo cinghiali nei giardini.

Chiediamo quindi con forza di dare visibilità a questa indecorosa situazione per la sicurezza fisica e igienica di tutti i residenti.

Carlo Valeri

26 luglio, 2020