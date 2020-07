Cinque guariti in un giorno, il Reatino è Covid-free

Coronavirus - Negativizzazioni anche a Civitavecchia e Ladispoli - Nella Tuscia restano due i malati

Viterbo – Il Reatino è la prima provincia dell’Alto Lazio a essere Covid-free. Ieri, tra Montopoli e Fara in Sabina, sono guariti gli ultimi cinque pazienti. Trentuno persone sono ancora in sorveglianza domiciliare, ma nessuna è sintomatica. Mentre sette ne sono uscite rispetto al giorno precedente.

“Si tratta di un risultato importante – afferma Marinella d’Innocenzo, direttore generale della Asl di Rieti – che non va vanificato. In queste settimane si avverte un calo di tensione nei cittadini che è totalmente ingiustificato poiché il virus è ancora in circolazione. Un rilassamento eccessivo che rischia di compromettere tutto il lavoro di prevenzione e contenimento della pandemia compiuto dai nostri sanitari. Per questo motivo auspico, da parte di tutti, maggiore consapevolezza e responsabilità nel seguire con attenzione le prescrizioni dirette alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19. È necessario rispettare le norme ancora in vigore, a cominciare dal distanziamento sociale, dall’uso della mascherina, dall’igienizzazione delle mani e degli ambienti. Viceversa si rischia di tornare indietro con danni incalcolabili per l’intera provincia di Rieti. E questo non possiamo permettercelo”.

La Asl Roma 4 non ha registrato nessun nuovo caso ma due guarigioni: una a Civitavecchia e un’altra a Ladispoli. Mentre il totale dei negativizzati tocca quota 739, quello degli attualmente positivi scende a otto. Due a Civitavecchia e uno a Campagnano, Cerveteri, Fiano Romano, Ladispoli, Tolfa e Trevignano. I tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 15mila 25.

Nessun aggiornamento per la Tuscia. Il totale dei contagiati resta 467 e quello dei guariti 440. I malati sono sempre due: uno a Graffignano, ricoverato in un ospedale extra Asl di Viterbo, e un altro a Orte, in convalescenza a casa. In quarantena ci sono sessantatré persone, mentre 3mila 955 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 823 tamponi, 49 dei quali nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 2

Guariti: 440

Morti: 25 + 1

In quarantena: 63

Usciti dalla quarantena: 3955

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Graffignano: 2 casi (1 guarito)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

9 luglio, 2020