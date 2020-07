Cinque postazioni di assistenti bagnanti sulle spiagge libere di Montalto e Pescia

Cronaca - L'ultima entrata in servizio questa mattina riguarda la postazione della del Casalaccio

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale ha terminato l’ultima installazione delle torrette degli assistenti bagnanti sulle spiagge libere del litorale.

Quella entrata in servizio questa mattina riguarda la postazione della spiaggia libera del Casalaccio a Pescia Romana.

Tutti gli assistenti bagnanti delle torrette hanno in dotazione una sedia job, un baywatch, un binocolo, un rullo corda, un pattino e le attrezzature di primo soccorso.

Sono dunque operative sul litorale cinque torrette: due a Montalto Marina (spiaggia Sanguinaro e spiaggia Piazzale Tirreno). Tre a Pescia Romana sulle spiagge libere Costa Selvaggia, Caletta del Moro e Casalaccio.

“Quest’anno abbiamo implementato una ulteriore postazione di assistenza bagnanti – spiega il vicesindaco Luca Benni – per far fronte alla stagione estiva in piena sicurezza. Ricordo che durante il weekend sono inoltre presenti i vigili del fuoco con la moto d’acqua e la scuola italiana cani salvataggio. Quest’ultimi vanno a completare il servizio di assistenza bagnanti sul nostro litorale”.

Per quanto riguarda le passerelle, l’amministrazione comunale ricorda che gli accessi ai disabili sulle spiagge libere sono: a Montalto Marina adiacente piazzale Tirreno (per le colonie estive); Piazzale Tirreno; tratto adiacente lo stabilimento Ippocampo; tra gli stabilimenti Stella Polare e Cormorano; tra le Murelle e il Tequila. Sono inoltre in programma la posa di altre passerelle sui tratti di spiaggia di maggiore affluenza turistica.

16 luglio, 2020