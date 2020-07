Cittadinanza onoraria a capitaneria di porto e stazione navale della Finanza

Civitavecchia - Comune La cerimonia si terrà venerdì durante la seduta del consiglio

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Sarà un importante momento di riconoscenza e condivisione quello che caratterizzerà la seduta del consiglio comunale di venerdì 10 luglio.

La presidente Emanuela Mari annuncia infatti che tra i punti all’ordine del giorno si provvederà alla cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria alla capitaneria di porto di Civitavecchia, in concomitanza con le celebrazioni per il 150esimo anniversario di fondazione del porto, e alla stazione navale della guardia di finanza di Civitavecchia, in occasione del 70esimo anniversario del suo ingresso nella caserma “G. Bruzzesi”.

Con l’occasione si ricorda che, per rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalle norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19, la cerimonia dell’aula Pucci avverrà davanti a pochi presenti: il servizio streaming on line garantirà comunque di poter seguire in diretta le fasi del conferimento della cittadinanza onoraria.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020