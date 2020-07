“A Civita Castellana, Blera e Bomarzo si vota il 20 e 21 settembre”

Viterbo - Dalla prefettura arriva la comunicazione ufficiale anche sul voto all'estero

Condividi la notizia:











Viterbo – Referendum costituzionale e turno ordinario di elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

Le comunicazioni della prefettura di Viterbo

La prefettura di Viterbo comunica che nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto, un referendum popolare ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020 è stata fissata nelle giornate di cui sopra la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative che in questa provincia interesserà i Comuni di Civita Castella, Blera e Bomarzo.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15.

La prefettura ha già iniziato ad emanare precise disposizioni ai comuni in ordine alle modalità di svolgimento delle relative operazioni elettorali.

Prefettura di Viterbo

Referendum costituzionale e turno ordinario di elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Termine e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Itala.

La comunicazione da parte della prefettura di Viterbo

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto, per i giorni 20 e 21 settembre 2020, un Referendum popolare ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020 è stata fissata nelle giornate di cui sopra la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative che in questa Provincia interesserà i Comuni di Civita Castella, Blera e Bomarzo.

Per tali consultazioni gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza fatta salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione.

La Prefettura, che ha già iniziato ad emanare precise disposizioni ai Comuni in ordine al predetto DPR, ritiene necessario notiziare tempestivamente i cittadini italiani residenti all’estero, che qualora decidessero di venire a votare in Italia per il Referendum potrà essere esercitato il diritto di opzione entro la data del 28 luglio 2020 utilizzando l’apposito modello di domanda, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà essere reperito presso i Consolati nonché, in via informatica, sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito www.esteri.it e sul sito della Prefettura di Viterbo all’indirizzowww.prefettura.it/viterbo.

Prefettura di Viterbo

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020