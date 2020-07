Ronciglione - Carabinieri - Ha cercato di sottrarsi ai controlli - In casa trovate due piante di marijuana

Condividi la notizia:











Ronciglione – Cocaina nascosta nelle parti intime, 27enne in manette. In casa aveva due piante di marijuana pronte per l’essiccazione.

“I carabinieri di Ronciglione, insieme al personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia – spiegano i militari – al termine di una serie di servizi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno individuato e arrestato un 27nne di Viterbo per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era da diversi giorni sotto la lente dei militari dell’arma che, ieri pomeriggio, durante uno dei servizi posti in essere, hanno deciso di intervenire per bloccarlo.

Così i militari hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava insieme a un suo amico di origine albanese, e durante il controllo, al quale l’uomo ha tentato di sottrarsi gettando anche lo stupefacente, è stato trovato un involucro, nascosto nelle parti intime, con all’interno circa 10 grammi di cocaina.

Successivamente è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo dove sono state trovate due piante di marjuana che erano pronte per l’essiccazione.

Per l’uomo sono immediatamente scattate le manette con l’accusa di detenzione al fine di spaccio ed è stato tradotto in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato presso il tribunale di Viterbo.

L’albanese che lo accompagnava è stato segnalato alla prefettura di Viterbo per uso personale di una modica quantità di stupefacente”.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020