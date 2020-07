“Coi 209 miliardi del Recovery fund possiamo far ripartire l’Italia”

Politica - Il premier Giuseppe Conte commenta l'accordo in Europa: "Abbiamo addirittura migliorato le condizioni proposte dalla Commissione"

Condividi la notizia:











Roma – “Con 209 miliardi abbiamo l’opportunit√† di far ripartire l’Italia e cambiare il volto al nostro Paese. Ora dobbiamo correre”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta con soddisfazione l’accordo europeo sul Recovery fund, che vede assegnato “il 28% dei 750 miliardi stanziati per il piano di rilancio all’Italia”.

“Abbiamo addirittura migliorato l’intervento a nostro favore rispetto alla proposta originaria della Commissione europea – dice Conte -. Abbiamo conservato gli 81 miliardi a titolo di sussidi e incrementato notevolmente l’importo dei prestiti, passati da 91 a 127 miliardi”.

“La visione e la determinazione con cui abbiamo perseguito quest’obiettivo sono state premiate – aggiunge il premier -. Abbiamo respinto tentativi insidiosi di alterare la genuina vocazione di questo progetto europeo, facendo intervenire logiche intergovernative e dei veti incrociati. Non avrei mai consentito a nessun Paese il diritto di veto o d’intromissione nel piano di rilancio nazionale”.

La soddisfazione del premier √® tangibile in ogni parola. Conte si definisce “orgoglioso di questo risultato” e parla del suo governo come di “una grande squadra”, ma ringrazia “anche le forze d’opposizione, soprattutto alcuni loro esponenti, che hanno ben compreso l’importanza storica della posta in gioco”.

Condividi la notizia:











21 luglio, 2020