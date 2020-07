“Colonscopia a malata oncologica, non è possibile prenotare perché è tutto bloccato”

Lettere - Viterbo - Scrive Laura Cannucciari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei segnalare un disservizio della Asl di Viterbo.

Devo prenotare una colonscopia per mia madre che è malata oncologica. Dopo varie vicissitudini riesco a capire che per prenotare ho bisogno di una priorità B (breve). Il dottore mi fa l’impegnativa.

Chiamo il centro prenotazioni e mi sento dire che non è possibile prenotare perché è tutto bloccato. Stiamo parlando di un malato oncologico che deve fare determinati controlli, non è una scelta, è un obbligo. Alla mia domanda su come comportarmi la risposta è: “Non lo so, la capisco ma non so rispondere”.

Come è possibile una cosa del genere? Ho già scritto al servizio di attenzione al cittadino della Asl ma non credo che riceverò una risposta. Questa volta, visto che sono anni che combatto con queste cose, sono disposta a denunciare.

Vorrei che questa lamentela venga letta da tutti i cittadini tramite il vostro giornale anche perché non credo proprio di essere l’unica ad avere problemi con la Asl.

Laura Cannucciari

7 luglio, 2020