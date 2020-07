“Il comune ripristini la navetta gratuita per il mare”

Montalto di Castro - Lo chiede la consigliera di opposizione Eleonora Sacconi

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Per anni il comune di Montalto aveva organizzato e messo a disposizione della popolazione una navetta gratuita per accompagnare al mare i ragazzi con età inferiore ai 18 anni (con grande gioia per i genitori), gli “anziani” con età superiore ai 60 e non solo.

Il servizio che iniziava alle 20,30 e terminava alle 1,50 offriva un’opportunità a tanti e un ristoro, almeno in termini di riposo e tranquillità, a molti.

Io spero che approvato il bilancio il sindaco Benni voglia provvedere a ripristinare immediatamente il servizio per recuperare il mese di ritardo e rendere più agevole la vita quotidiana di ragazzi,anziani e accompagnatori.

In caso contrario avremo una ragione in più per ribadire il giudizio negativo sull’amministrazione e accentuare il nostro ruolo di opposizione.

Eleonora Sacconi

Consigliere comune di Montalto di Castro

1 luglio, 2020