Concerto di musica sacra con l’ensemble vocale Doppiounisono

Civita Castellana - Venerdì 17 luglio alle 21 nella cattedrale di Santa Maria Maggiore

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Torna ad esibirsi con un concerto di musica sacra l’ensemble vocale Doppiounisono, venerdì 17 luglio alle 21 nella cornice della cattedrale di Santa Maria Maggiore di Civita Castellana.

L’iniziativa è voluta dal parroco, don Alessandro Profili, ed è curata dall’associazione musicale ensemble vocale Doppiounisono.

L’ensemble, diretto da Lucio Roberti, ripercorrerà le principali tappe dello sviluppo della tradizione della cosiddetta Schola Romana, iniziando da Palestrina fino ad arrivare ai giorni attuali, eseguendo brani di Lorenzo Perosi, Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto e Valentino Miserachs Grau.

Grande attenzione sarà rivolta anche al canto gregoriano che verrà eseguito sia a cappella che con accompagnamento d’organo alternato a brani polifonici, secondo l’attuale prassi liturgica.

Al grande Organo Aletti del 1890 il Maestro Enrico Mazzoni, organista della Cattedrale, eseguirà brani di Zipoli, Padre Davide da Bergamo e Lorenzo Perosi.

L’ensemble

L’ensemble vocale “Doppiounisono” nasce nel 2006 dall’idea di un gruppo di appassionati di intraprendere, attraverso lo studio individuale e di insieme, un percorso di crescita musicale senza dover necessariamente aderire a schemi convenzionali di organico e repertorio. E’ diretto sin dalla sua nascita da Lucio Roberti ed effettua attività concertistica prevalentemente nella Provincia di Viterbo.

Nel 2012 ha dato vita all’associazione musicale ensemble vocale Doppiounisono che si occupa della realizzazione di eventi musicali, ponendo particolare attenzione alla musica sacra corale, ma che ha anche la finalità di offrire una formazione musicale e vocale cercando di coinvolgere soprattutto i giovani.

Anche se il gruppo tende per sua natura a modificarsi di volta in volta nel numero e nel tipo di componenti, lo scopo principale resta sempre quello di considerare come unica e vera protagonista la musica.

Condividi la notizia:











12 luglio, 2020