Orgosolo - Ieri sera la sentenza della Cassazione con la disposizione di tornare in carcere - L'ex primula rossa del Supramonte è ricercata dai carabinieri

Orgosolo – Condanna definitiva per Graziano Mesina, ma il bandito è irreperibile.

Ieri la condanna definitiva per Graziano Mesina, esponente del banditismo sardo del dopoguerra. Ma oggi lui risulta irreperibile.

Il verdetto della Cassazione è stato pronunciato ieri sera. Rigettato il ricorso dei suoi legali e confermata la condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Questa l’accusa con cui nel 2013 era stato arrestato in Sardegna con un blitz all’alba. Era considerato a capo di due bande criminali attive tra l’isola e la penisola.

Nella notte i carabinieri si sono presentati alla porta della sua abitazione a Orgosolo per portarlo in carcere. Ma Graziano Mesina, 78 anni, non era in casa. Ieri pomeriggio prima della sentenza, per la prima volta dopo un anno, non si è presentato alla stazione dei carabinieri di Orgosolo per la firma.

L’ex primula rossa del Supramonte è quindi ricercata dai carabinieri.

Mesina nel 2013 era stato arrestato in Sardegna con un blitz all’alba. Aveva trascorso sei anni in cella, dopo la revoca della grazia concessa dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. Poi nel 2019 era uscito dal carcere ed era rientrato a Orgosolo, con il solo obbligo di firma e di trascorrervi la notte. Era stato scarcerato dopo la condanna in appello per decorrenza dei termini.

3 luglio, 2020