Condannati quattro attivisti di Amnesty International, i giudici: “Sono terroristi”

Istanbul - L'organizzazione: "La Turchia vuole ridurre al silenzio le voci indipendenti"

Istanbul – Secondo i giudici sono terroristi affiliati all’organizzazione Fethullah Gülen. Dopo tre anni dal loro arresto, quattro attivisti per i diritti umani sono stati condannati in Turchia.

Si è concluso oggi a Istanbul il cosiddetto processo Buyukada. L’ex presidente di Amnesty International Turchia, Taner Kilic, è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione. Due anni invece per Idil Eser, ex direttrice dell’organizzazione, e per altri due attivisti. Assolti invece gli altri imputati al processo.

Taner Kilic era stato arrestato nel giugno 2017 a Smirne. Gli altri attivisti presenti oggi a processo erano stati invece fermati pochi giorni dopo sull’isola Buyukada, al largo di Istanbul, dove stavano tenendo un seminario sui meccanismi di sicurezza digitale e gestione delle informazioni.

Amnesty International ha sempre condannato duramente il processo, definendolo infondato. “Dopo dodici udienze, era emerso in tutta evidenza che ogni singolo elemento di accusa era privo di sostanza – si legge sul sito di Amnesty Italia -. Il verdetto del tribunale di Istanbul sfida ogni logica e rivela l’obiettivo iniziale inseguito per tre anni: ridurre al silenzio le voci indipendenti. Questa vicenda è stata la cartina di tornasole del sistema giudiziario turco: è tragico constatare quanta parte abbia giocato e continui a giocare nella criminalizzazione di chi difende i diritti umani. Continueremo a stare vicini ai nostri amici e colleghi nel loro appello contro questa vergognosa sentenza”.

3 luglio, 2020