Confael, Barzellotti segretario nazionale per i disabili

Viterbo - Il dipendente asl entra nel direttivo centrale del sindacato con l'incarico di tutelare i diritti dei diversamente abili

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 23 luglio, a Roma, si è riunito il consiglio direttivo nazionale Confael.

Nell’ampio dibattito organizzativo sui comparti, sulle federazioni, sui dipartimenti ed enti afferenti e del nostro sindacato, si è tenuto in ampia considerazione il mondo della disabilità.

Per l’impegno, le capacità e la sensibilità sinora dimostrate, a tutela dei diritti dei diversamente abili, in ambito lavorativo e non, su proposta del segretario generale Domenico Marrella, l’amico e collega Fabio Barzellotti, dipendente della asl di Viterbo, già membro della segreteria provinciale sanità di Viterbo, non solo è stato cooptato nel consiglio direttivo nazionale, ma, con voto unanime, gli è stato conferito l’incarico di segretario nazionale del dipartimento diversamente abili.

A Fabio vanno i complimenti e l’augurio, della segreteria provinciale confederale e sanità di Viterbo insieme a tutti gli iscritti, per un proficuo lavoro a salvaguardia dei diritti delle persone più fragili.

Buon lavoro.

Egidio Gubbiotto

25 luglio, 2020