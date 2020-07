Il giornale di mezzanotte - Tuscania - Il vicesindaco e assessore al Bilancio Leopoldo Liberati replica alla consigliera di minoranza dopo le sue affermazioni sul consuntivo 2019

Tuscania – “Consigliera Pallottini stia serena… il bilancio gode di ottima salute”. Il vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Tuscania Leopoldo Liberati replica alla consigliera di minoranza dopo le sue affermazioni sul consuntivo 2019.

“Concordo con lei – dice Liberati – quando parla di trasparenza e verità, aggiungerei anche competenza; infatti vorrei chiarire, in base alla sua disanima sul bilancio, che lo stesso non può essere interpretato ma deve essere letto e capito per come esso è nella realtà.

La delibera sul bilancio consuntivo 2019 è fatta dal responsabile della ragioneria e avallato dal revisore. Nella stessa delibera, c’è scritto “risultato di amministrazione” al 31 dicembre 2019 con riportata la cifra 9.578.442,22 euro. Tolta la parte accantonata e quella vincolata, resta la parte destinata agli investimenti per 14.379,53 euro e totale parte disponibile a 1.624.953,72 euro.

Questo è il risultato e nessuno lo può interpretare diversamente”.

Continua Liberati: “A questo punto entra in gioco la finanza degli enti pubblici che bisogna conoscere, la maggior parte della parte accantonata (3.999.270,22 euro) sono i crediti di dubbia esigibilità che vengono appunto accantonati in maniera precauzionale per permetterci di essere molto previdenti per il bene del bilancio stesso.

La parte disponibile di 1.624.953,72 euro è libera ed utilizzabile, ma sia per precauzione, sia, come ho già detto in precedenza, per il problema Covid-19, lo utilizzeremo con tanta intelligenza come abbiamo sempre fatto. Voglio rassicurare il consigliere Pallottini, ed in particolare la cittadinanza, che siamo a buon punto e gran parte dell’avanzo verrà utilizzato in investimenti per il bene del paese.

Oltre la parte disponibile, abbiamo altri soldi immediatamente utilizzabili che sono nella parte vincolata, mi riferisco alle già certe entrate dei bollini per i parcheggi, alle sanzioni del codice della strada, alle economie dei mutui, ai proventi delle cave e del bosco.

Ripeto è un risultato straordinario frutto di un grande lavoro fatto negli anni”.

Entrando nel particolare: “La consigliera Pallottini scrive testualmente ‘se il comune davvero potesse disporre di 1 milione 625mila euro, che motivo avrebbe avuto la maggioranza di deliberare un ulteriore mutuo di 287mila euro?’. Mi sembra veramente incredibile, che la consigliera Pallottini, per la seconda volta, dimostra poca attenzione nel ruolo che riveste in consiglio comunale. Già nella seduta del Consiglio dell’8 giugno, visibile anche online) si era resa protagonista di un episodio più unico che raro, quando attaccando il sottoscritto e la maggioranza sulle mancate agevolazioni a favore dei cittadini in relazione al primo acconto Imu non si era accorta che la agevolazione stessa era il punto successivo a quello che si stava discutendo, ed una volta che gli è stato fatto notare ha risposto di non aver letto il punto all’ordine del giorno. Errore enorme ma pensavo fine a se stesso. Invece addirittura riesce a superarsi, infatti dopo la discussione del Bilancio Consuntivo l’altro punto era “la variazione al bilancio di previsione 2020/2022” dove veniva deliberato l’utilizzo di parte dell’avanzo disponibile del 2019 (parte di 1.624.953,72 euro che la consigliera ha asserito che non si poteva utilizzare) per 200.361,36 euro per la copertura della piscina comunale, dunque utilizzo della parte libera e non accensione di ulteriore mutuo.

Anche questa volta, consigliere Pallottini, credo non abbia letto l’ordine del giorno perché non si può scambiare una spesa corrente per un mutuo. In conclusione, consigliere Pallottini, le do un consiglio, stia calma, serena e si rilassi, il bilancio comunale gode di ottima salute”. Articoli: Serenella Pallottini: “Dei 9,5 milioni di euro sbandierati da Leopoldo Liberati ne avanzeranno solo 14mila” – Leopoldo Liberati: “Oltre 9 milioni di avanzo e più di 1 milione e 600mila euro per la spesa corrente” di Paola Pierdomenico

30 luglio, 2020