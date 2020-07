Consigliere comunale friulano di Fdi in divisa da Ss e con la foto di Hitler

Nimis - L'immagine circola da qualche settimana su internet

Nimis – Impettito con indosso la divisa delle Ss, alle spalle una foto di Hitler. Una foto che da qualche settimana circola sul web inchioda Gabrio Vaccarin, consigliere comunale in forza Fdi di Nimis, piccolo comune in provincia di Udine.

La foto del consigliere comunale ha scatenato molte polemiche. Il coordinatore friulano di Fdi, Walter Rizzetto, ha commentato l’accaduto sulla Stampa: “Ho saputo ieri sera di questa foto e mi sono subito attivato per cercare di capire quali azioni intraprendere. Sembra che si tratti di una foto di carnevale di qualche anno fa, ma ciò non giustifica perché non mi vestirei mai con quella divisa e ho impostato tutta la mia segreteria regionale sul fatto che fortunatamente un certo periodo storico è passato per sempre e Fratelli d’Italia deve occuparsi di lavoro e problemi della gente guardando sempre avanti. Finché sarò segretario regionale sarà questa la linea del partito”.

Nel frattempo i social si sono scatenati e in molti chiedono seri provvedimenti e sanzioni per il politico. Sul profilo Twitter dei deputati del Pd si legge: “Gabrio Vaccarin consigliere comunale di Nimis (Udine), appare fieramente vestito da Ss con dietro la foto di Hitler. Appartiene a Fratelli d’Italia. Ci chiediamo cosa pensi la Meloni. Per noi è inaccettabile e contrario ai valori della nostra repubblica democratica. Per lei?”.

4 luglio, 2020