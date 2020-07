Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Seduta convocata per lunedì 3 agosto alle 19,30 - Quattordici i punti all'ordine del giorno

Montefiascone – (m.m.) – Consiglio comunale: arrivano la nuova Imu, debiti fuori bilancio e l’assestamento dell’esercizio 2020.

Nuova seduta del consiglio comunale di palazzo Renzi Doria Sciuga convocata dal presidente Luca Bellacanzone per lunedì 3 agosto alle 19,30.

Seduta in notturna quindi che porterà alla discussione della nuova Imu 2020, di alcuni debiti fuori bilancio e dell’assestamento dell’esercizio 2020.

In tutto quattordici punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva e della variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla giunta comunale.

Poi l’assise comunale tratterà l’approvazione del regolamento della nuova Imu 2020 e l’approvazione delle aliquote, e due variazioni al bilancio di previsione 2020/2022.

Poi si passerà alla discussione di cinque debiti fuori bilancio tra cui spicca quello di 192mila euro a favore di Talete.

Infine i consiglieri di maggioranza e opposizione discuteranno dell’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2020, l’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2020 e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Un consiglio comunale che si prevede acceso e infuocato, vista anche l’estate torrida, e l’orario in notturna come i grandi match di calcio.

29 luglio, 2020