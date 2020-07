Viterbo - Giacomo Barelli (Forza civica) sull'interpretazione allegra della versione in videoconferenza: "Poco serio collegarsi dalla spiaggia o in auto"

Viterbo – (g.f.) – “Il consiglio comunale è diventato una specie di videogioco”. La versione un po’ online e un po’ in presenza delle sedute non piace a Giacomo Barelli (Forza Civica).

Per ragioni di capienza, viste le norme anticovid, non c’è spazio per tutti a palazzo dei Priori. Così, una parte di consiglieri, giunta, personale e dirigenti rimane a casa o si connette dall’ufficio e il resto, una minima parte, è sui banchi.

Una modalità che è stata variamente interpretata.

“Chi si collega dalla spiaggia, chi dalla macchina – fa notare Barelli – non c’è niente di serio, manca il rispetto delle istituzioni.

Se il consiglio diventa una specie di videogioco, ci si collega da casa, poi si fanno gli affari propri e s’interviene per votare, si perde anche la sacralità del luogo”. Il presidente del consiglio Stefano Evangelista, sollecitato da Marrimo Erbetti, la scorsa seduta aveva già richiamato i partecipanti a collegarsi in modo e luogo consoni.

L’auspicio del consigliere d’opposizione è che si torni tutti in consiglio comunale. Un’ipotesi è stare a palazzo, chi in sala del consiglio e chi in quella Regia. Un po’ come accade in parlamento.

“Anche perché – osserva Barelli – non dimentichiamoci che c’è gente che pure durante il lockdown era al lavoro, lo ha sempre fatto.

Se ci si collega da casa mentre si fa la doccia, la politica vuol dire che sta prendendo una piega negativa”. E non sta dando un bello spettacolo.

29 luglio, 2020