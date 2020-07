Meseberg - La conferenza stampa congiunta in cui si è fatto riferimento alla crisi per il Coronavirus - La cancelliera: "Opinioni ancora in parte divergenti, ma penso che arriveremo a un accordo"

Meseberg – Conte-Merkel: “Approvare Recovery fund in fretta, dobbiamo uscirne insieme”.

“E’ un negoziato molto difficile, ho sempre sottolineato le difficoltà ma ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta Ue rapida, solida, forte e coordinata “. A parlare è il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Oggi la conferenza stampa con Angela Merkel nel castello di Meseberg.

A intervenire sul Recovery fund anche la cancelliera tedesca che ha specificato come “le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo”.

E ancora. “Non so se raggiungeremo un accordo o meno a prescindere dalle quote – ha aggiunto Angela Merkel -. Non è ancora certo. Il percorso da fare è ancora lungo. E’ importante che quello che abbiamo previsto come fondo di ripresa sia qualcosa di poderoso, di particolare, che non sia troppo ridimensionato. Il compito è enorme e anche la risposta deve essere poderosa“.

Conte ha poi fatto riferimento alla presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e alla crisi in atto da affrontare. “La presidenza tedesca coincide con un appuntamento storico di estrema importanza – ha detto il presidente del consiglio – . Abbiamo davanti un negoziato molto difficile, ne ho sempre sottolineato la difficoltà ma ho sempre cercato in modo ambizioso di evidenziare il comune obiettivo: una risposta coordinata all’altezza di una crisi di portata epocale, non imputabile al comportamento di un singolo stato…E’ una crisi simmetrica che ci coinvolge tutti e ci accomuna in un destino di recessione spinta”.

Il premier italiano ha specificato che “l’Europa deve offrire soluzioni” ai proprio cittadini, “non illusioni e paure” e che “i tempi sono importanti, una risposta adeguata non tempestiva diventa inadeguata”.

Conte ha specificato che “se non riuscissimo a chiudere, finalizzare questa risposta europea rischieremmo di trovarci in grande difficoltà”.

Il riferimento anche al piano di rilancio post Coronavirus. “Per uscire dalla crisi del Coronavirus l’Italia ha già avviato un programma di grande prospettiva – ha ribadito Conte -. Abbiamo approvato un provvedimento, il dl semplificazioni, mai realizzato prima, ma vogliamo fare di più e per questo abbiamo avviato un piano di rilancio con progetti in linea con la politica perseguita dalla commissione Ue: investimenti su innovazione digitale, transizione energetica ancora più consistente, accelerazione dei tempi della giustizia, una società ancora più inclusiva”.

Durante la conferenza stampa Angela Merkel ha parlato anche dell’Italia e di come il paese ha affrontato l’emergenza Covid-19. “L’Italia – ha detto Merkel – è stata colpita in modo particolare dal Coronavirus, gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina. La pandemia non è finita, non c’è un vaccino ma solo la possibilità di mantenere le distanze nella vita quotidiana. Avremo un’estate durante la quale tutto sarà differente. Il virus è molto presente, dobbiamo evitare una seconda ondata”.

13 luglio, 2020