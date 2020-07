Conti correnti per ditte individuali: tutto quello che c’è da sapere

Economia - Sul sito Conticorrentiaziendali.it sono proposti e descritti i migliori conti business

Viterbo – sponsorizzato – La normativa vigente in Italia stabilisce che le ditte individuali devono aprire un conto corrente aziendale, che dovrà essere utilizzato per la gestione dei fondi dell’impresa e per gli spostamenti di denaro, sia in entrata che in uscita. A differenza del conto corrente personale, quello business non viene intestato al titolare dell’impresa, ma alla ditta stessa.

Coloro che sono alla ricerca dei migliori conti correnti per ditte individuali possono contare sulle numerose soluzioni al momento disponibili nel nostro paese. Sul sito Conticorrentiaziendali.it sono proposti e descritti i migliori conti business, per ciascuno dei quali viene data al cliente la possibilità di leggere le caratteristiche principali, i vantaggi del conto e le opinioni di chi ne ha già aperto uno.

Caratteristiche di un conto corrente per impresa individuale

Un conto corrente per impresa individuale dovrebbe offrire al cliente non solo le funzionalità classiche di un conto personale, ma anche dei servizi aggiuntivi che rendano più semplice la gestione del denaro dell’azienda. Il conto deve ovviamente essere abilitato per inviare e per ricevere dei bonifici online, inoltre si deve avere la possibilità di collegare una o più carte di credito. Per quanto riguarda queste ultime, un vantaggio sono i prelievi a costo zero, o comunque ad una tariffa conveniente.

Trattandosi di una soluzione per ditte individuali, al conto dovrebbe essere affiancata la possibilità di chiedere un POS. In questo modo la ricezione dei pagamenti verrà semplificata, perché verrà data ai clienti l’opportunità di acquistare servizi e beni prodotti dalla ditta pagando in pochi secondi con la carta.

Per le imprese individuali è fondamentale fare attenzione all’aspetto della tassazione. Per non incorrere in sanzioni salate è necessario versare le tasse rispettando le scadenze e dichiarare tutto quanto viene fatturato nel corso dell’anno. Alcuni conti business consentono di eseguire questa operazione direttamente online, semplificando la gestione delle imposte e riducendo così il rischio di commettere errori.

Alcuni conti correnti per imprese offrono la possibilità di accedere a delle linee di credito semplificate, per avere a disposizione in poco tempo il denaro extra di cui si ha bisogno. Altri invece propongono la funzione per l’anticipo fatture, con la quale si può riscuotere da terzi,parte del credito maturato.

Esempi di conti correnti per imprese individuali

Come spiegato in precedenza, i conti per imprese individuali disponibili in Italia sono numerosi. Di seguito sono proposte due soluzioni tra quelle più richieste: per maggiori informazioni e per scoprire altri conti business si può visitare il portale specializzato Conticorrentiaziendali.it.

Conto Fineco Small Business

Il conto Fineco Small Business è attualmente una delle migliori soluzioni tra i conti per ditte individuali. Si tratta di un conto corrente che si può gestire sia online che in filiale e che prevede un canone fisso di 5.95 euro al mese.

Semplicissimo da utilizzare, si possono collegare carte di credito e carte di debito, con prelievi gratuiti in Italia per somme superiori a 99 euro (0,80€ per prelievi di cifre inferiori). All’estero i prelievi sono gratuiti solo dagli sportelli Unicredit, sui prelievi dagli altri sportelli viene applicata una tariffa di 1,45€.

E’ possibile fare dei bonifici istantanei per inviare in pochissimi secondi il denaro. I bonifici SEPA sono gratuiti. L’estratto conto online è gratuito, mentre quello inviato a casa è un servizio extra.

Conto N26 Business

Negli ultimi anni si è affermato in Italia il conto N26 Business, una soluzione fortemente improntata sulla gestione digitale dei fondi. Il conto ha un canone mensile di 9,90 euro ed ha una carta di debito Mastercard associata.

Grazie all’applicazione dedicata è possibile gestire tutte le operazioni online, semplificando la ricezione e l’invio di denaro. Il conto business è perfetto per le ditte individuali, ma anche per i liberi professionisti alla ricerca di un conto adatto all’attività lavorativa.

20 luglio, 2020