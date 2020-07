“Continue emissioni di fumi in porto, qualcuno le sta monitorando?”

Civitavecchia - Gli ambientalisti scrivono alla capitaneria di porto, all’autorità portuale di Roma e al Comune

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla capitaneria di porto di Civitavecchia, all’autorità portuale di Roma, al sindaco e all’assessore all’ambiente di Civitavecchia – Negli ultimi giorni moltissimi cittadini ci stanno segnalando, anche attraverso fotografie scattate sul posto, l’impressionante e continua emissione di fumi da parte di tutte le grandi navi ormeggiate in porto.

Di fronte a questa situazione, considerata la presenza sul territorio di altre significative fonti inquinanti; tenuto conto altresì che alcune delle navi presenti nello scalo marittimo cittadino, e in particolare le grandi navi da crociera, stazionano da settimane in banchine non elettrificate mantenendo il motore acceso 24 ore su 24; visto che nei giorni scorsi alcune compagnie sono state multate dalla locale capitaneria di porto per aver violato le norme del codice penale che puniscono le emissioni moleste di gas, vapori o fumi nell’aria;

Le scriventi organizzazioni sono qui a chiedere:

1) se e come si sta monitorando questa incresciosa situazione;

2) se ci sono già dei dati afferenti a queste emissioni e se, per quanto di vostra competenza, si intende divulgare tali dati per informare la cittadinanza;

3) quali iniziative si intendono intraprendere per limitare al massimo le emissioni inquinanti nella sede portuale.

Comitato Sole

Collettivo “No al fossile”

Forum ambientalista

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020