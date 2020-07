Controlli in parchi e movida, l’elicottero dei carabinieri sorvola la città

Terni - Sorvegliate speciali le zone di maggiore afflusso e i locali pubblici

Condividi la notizia:











Terni – L’elicottero dei carabinieri sorvola Terni.

Nella giornata di giovedì i militari della compagnia di Terni, supportati dalla presenza di un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Roma Urbe, hanno eseguito controlli straordinari in città, in particolare per rendere più sicuri i parchi, uno dei maggiori punti di aggregazione giovanile.

Obiettivo principale dell’azione è stato quello di monitorare le zone di maggiore afflusso in questo periodo e i luoghi della movida ternana, ponendo sotto la lente d’osservazione lo spaccio e l’abuso di alcool e procedendo, nel contempo, ad assicurare la regolare circolazione dei veicoli attraverso mirati controlli su strada nei confronti di automezzi e soggetti in transito.

L’aeromobile ha quindi sorvolato l’intero territorio di competenza dell’Arma di Terni, partendo dal centro urbano del capoluogo per poi passare alla zone di Papigno e Maratta e alle aree di Piediluco e Stroncone, con finalità preventive, rimanendo a disposizione della centrale operativa per eventuali interventi e/o segnalazioni di reati nel territorio, monitorando le zone dove erano in corso prolungati posti di controllo delle pattuglie impiegate nel servizio e dislocate nei vari punti nevralgici della città.

Durante il servizio sono state controllate circa 100 vetture e oltre 150 persone; inoltre sono stati eseguiti effettuati numerosi controlli anche con l’uso dell’etilometro volti a verificare sia l’eventuale stato di ebbrezza che la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.

Nel complesso i carabinieri di Terni hanno elevato numerose sanzioni amministrative per violazioni varie al codice della strada e controllato diversi locali pubblici.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020