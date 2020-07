Cooperativa Doganella, Giorgio Parrano confermato presidente

Canino - Rinnovato il consiglio di amministrazione

Condividi la notizia:











Canino – Riceviamo e pubblichiamo – Presso la sede sociale di Canino si è svolta, lo scorso 15 luglio, l’assemblea dei soci della Cooperativa Doganella.

Quest’anno, oltre l’approvazione del bilancio, erano programmate le elezioni per il rinnovo dell’organo amministrativo.

Per rispettare il distanziamento sociale imposto dal Covid-19 l’assemblea, alla quale hanno partecipato gran parte dei soci, si è tenuta sotto degli stand montati per l’occasione nel grande piazzale fuori degli uffici.

Dopo aver approvato il bilancio e destinato l’utile realizzato a riserva si è passati alle operazioni di voto.

Il risultato uscito dalle urne è stato la conferma in toto del precedente Consiglio di Amministrazione, come hanno ottenuto ancora la fiducia il Presidente e il Vice Presidente già in carica che per statuto devono essere il primo e il secondo degli eletti.

Con il 94 % delle preferenze è stato pertanto confermato Presidente Giorgio Parrano, vice presidente Enrico Pettinari mentre gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono risultati Boi Donato Mariano, Francesco De Angelis, Domenico Chierici, Melaragni Giuseppe e Sola Giovanni Antonio.

L’occasione della tornata elettorale e quindi della massiccia presenza dei soci, è stata utilizzata per effettuare alcune piccole integrazioni allo statuto, richieste dalla Regione Lazio per essere conformi ai regolamenti della Comunità Europea in tema di OP (Organizzazione di Produttori) dove la Cooperativa Doganella risulta essere l’unica OP Zootecnica riconosciuta nella Regione Lazio.

Non sono mancate nel corso della riunione riflessioni sull’impatto della pandemia sul settore e sono emerse le preoccupazioni sul prezzo del latte e della carne, sul punto il Presidente è moderatamente fiducioso che la coesione della compagine sociale e la collaborazione con le associazioni di categoria riusciranno, come in passato, a trovare i modi per attenuare i riflessi negativi sul comparto.

Cooperativa Doganella

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020