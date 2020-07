Coppia gay aggredita alle Cinque Terre, la pro loco le offre un soggiorno gratuito

Vernazza - L'associazione su Facebook scrive: "Nessuno al mondo dovrebbe rischiare l'incolumità per un bacio"

Vernazza – Le Cinque Terre non ci stanno e dicono no all’omofobia. La pro loco di Vernazza e gli operatori turistici locali offrono un soggiorno gratuito per un weekend alla giovane coppia gay di Bologna che giovedì è stata aggredita alla stazione per un bacio scambiato. Non per farli dimenticare dell’episodio, ma per mostrare che le Cinque Terre sono al loro fianco.

A rendere nota l’idea è la pro loco di Vernazza. Sul profilo Facebook dell’associazione si legge: “Vernazza ieri si è stretta attorno a questi due splendidi ragazzi che hanno incontrato la parte più becera dell’animo umano a cui hanno però dato una lezione di dignità indimenticabile. Nessuno al mondo dovrebbe rischiare l’incolumità per un bacio. Nessuno. Stiamo cercando di metterci in contatto con i due ragazzi Bolognesi per invitarli a Vernazza per un weekend a trascorrere le ore di relax che gli sono state negate. Chiunque avesse riferimenti utili è pregato di contattarci a mezzo social. Grazie per la collaborazione”.

Nel frattempo continuano le indagine delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’aggressione. Uno degli autori è stato già rintracciato dalla polizia grazie alle riprese delle telecamere della stazione. Si tratterebbe di un ragazzo moldavo di 19 anni residente alla Spezia con precedenti penali. Quando una volante lo ha fermato, il ragazzo avrebbe reagito aggredendo i poliziotti. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è indagato per l’aggressione alla coppia gay.

4 luglio, 2020