Covid-19 - Bar e ristoranti chiusi a Melbourne, consentito solo l'asporto - Violenti scontri a Belgrado per le misure restrittive introdotte dal governo

Melbourne – Coronavirus, in Australia e in Serbia torna il lockdown.

Nuova ondata di contagi da Coronavirus in Australia e scatta così un nuovo lockdown a Melbourne.

I cittadini per sei settimane dovranno restare chiusi in casa. La decisione del premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, è arrivata dopo i 191 nuovi casi di Covid-19 in sole 24 ore. Bar e ristoranti di nuovo chiusi quindi, consentito solo il servizio di asporto. Lezioni da casa per gli studenti.

Il lockdown torna anche in Serbia. Le regole anti Covid hanno portato anche a nuove violente proteste in strada. Negli scontri almeno 23 persone sono state arrestate. Decine di agenti e manifestanti sono rimasti feriti.

8 luglio, 2020