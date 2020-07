“Coronavirus, nove casi positivi e due decessi nel Lazio”

Sanità - L'assessore regionale Alessio D'Amato commenta i dati odierni sul Covid-19: "Ci attendiamo un valore Rt in calo"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e due decessi. A Roma città si registrano tre nuovi casi.

Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine e complessivamente è stata superata la soglia del mezzo milione tra i test e i tamponi eseguiti da inizio emergenza.

Per quanto riguarda la valutazione settimanale del Ministero ci attendiamo un valore Rt in calo. Si conferma l’ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate.

Nella Asl Roma 1 una donna di rientro da Londra dove è residente è risultata positiva al test sierologico. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 2 un nuovo caso positivo è una donna di nazionalità Bangladesh riferita ad un cluster familiare già noto.

Nella Asl Roma 6 si registrano quattro nuovi casi e nello specifico due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e Ardea.

Per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e un decesso: si tratta di una donna di 90 anni ricoverata all’ospedale Goretti. Prosegue presso il Sant’Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor Vergata l’attività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale.

1 luglio, 2020