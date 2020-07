Coronavirus, circola nel mondo una versione più contagiosa

Salute - Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cell - Questa variante del Covid-19 non sembrerebbe però più aggressiva di quella affrontata finora

Condividi la notizia:











Cambridge (Massachusetts) – Il Covid-19 è mutato ed è diventato più contagioso. Ma la variante attualmente in circolazione non sembrerebbe più aggressiva di quella già conosciuta in questo periodo.

È quanto emerge da uno studio realizzato dai ricercatori del Los Alamos National Laboratory e della Duke University in collaborazione con l’università di Sheffield. La ricerca è stata pubblicata oggi sulla rivista scientifica Cell.

Secondo lo studio, la variante D614G del Covid-19 sarebbe più contagiosa in condizioni di laboratorio. Responsabile di ciò sarebbe una piccola mutazione avvenuta nella proteina Spike che permette al virus di infettare le cellule umane.

Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’università Campus biomedico di Roma, all’Adnkronos ha dichiarato: “La mutazione che abbiamo individuato e pubblicato un mese fa si è rivelata, come avevamo ipotizzato, determinante nel rendere Sars-Cov-2 più contagioso, come ha dimostrato ora lo studio pubblicato su Cell. Ma questo non vuol dire che il virus sia diventato più cattivo o più aggressivo”.

Condividi la notizia:











3 luglio, 2020