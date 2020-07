Salute - Resta un solo caso nella Tuscia e sette nel territorio della Asl Roma 4 - Il reatino Covid-free per l'ottavo giorno

Viterbo – Coronavirus, ieri nessun nuovo positivo in tutto l’Alto Lazio.

La Tuscia, il Reatino e il territorio della Asl Roma 4 non hanno registrato nessun nuovo contagio da Covid-19 nella giornata di ieri.

Restano, dunque, otto le persone in totale attualmente positive: una soltanto è della Tuscia, residente nel comune di Orte, le altre sette sono di Roma 4: quattro a Civitavecchia, una a Fiano Romano, una a Campagnano e una a Cerveteri.

Rieti, invece, si conferma per l’ottavo giorno consecutivo Covid free.

Per quanto riguarda la provincia di Viterbo è sceso ancora anche il numero dei cittadini sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario: ora sono solo 40, mentre quelli che hanno concluso il periodo di quarantena dall’inizio dell’emergenza sono quasi quattromila: 3997.

84 i test sierologici positivi tra quelli refertati dai laboratori analisi degli ospedali di Belcolle e Civita Castellana sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari che sono stati in tutto 4646. Soltanto due di questi sono risultati anche positivi al tampone e quindi con il contagio da Covid-19 ancora in corso.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 40

Usciti dalla quarantena: 3997

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)



Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

16 luglio, 2020