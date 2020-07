Coronavirus, l’allarme di uno studio inglese: “L’immunità dura solo pochi mesi”

Salute - Secondo il King's college di Londra, il livello di anticorpi nell'organismo delle persone guarite può diminuire in poco tempo

Londra – L’immunità al Coronavirus potrebbe durare solo pochi mesi. L’ipotesi è lanciata dal King’s college di Londra, che in uno studio non ancora sottoposto a revisione paritaria sostiene di aver riscontrato un drastico calo del livello degli anticorpi negli ex pazienti di Covid-19 a qualche mese dalla guarigione.

I ricercatori, come riporta il Corriere della Sera, hanno analizzato 90 casi di ex pazienti e hanno visto che, tre mesi dopo l’infezione, soltanto il 17% di loro conserva ancora la stessa potenza di risposta immunitaria al Sars-Cov-2. Il livello di anticorpi, infatti, raggiunge il suo picco dopo circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi e poi gradualmente diminuisce. In certi casi, la risposta immunitaria sparisce del tutto.

Lo studio inglese arriva proprio nei giorni in cui una donna campana di 84 anni ha scoperto di essere nuovamente positiva al Coronavirus, dopo essersi ammalata una prima volta lo scorso aprile ed essere stata dichiarata guarita a maggio.

I risultati di questi test, comunque da approfondire con ulteriori studi, avrebbero implicazioni importanti anche sull’eventuale produzione di un vaccino anti-Covid.

14 luglio, 2020