Salute - Sono 98 in tutto, lunedì erano 9 - Due nuovi casi nell'Alto Lazio - Zero contagi in provincia di Viterbo e nel territorio della Asl Roma 4

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia aumentano le persone in quarantena.

Non ci sono nuovi casi e nessuna guarigione, ma continuano ad aumentare le persone in isolamento fiduciario domiciliare. Lunedì erano 91 e, in 24 ore in base ai dati della Asl di Viterbo, sono salite a 98.

I casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 470 di cui 26 sono quelli accertati in strutture extra Asl.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, una è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale e due stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Nessun nuovo caso nemmeno nel territorio della Asl Roma 4. La situazione vede quindi un positivo a Bracciano, Campagnano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Morlupo e Riano, due a Fiano Romano e dieci a Castelnuovo di porto (domiciliati in una struttura convenzionata).

Nel Reatino invece anche ieri all’esito delle indagini, si sono registrati due nuovi casi: si tratta di un soggetto di nazionalità turca con link già noto e isolato. Il secondo, di nazionalità italiana, residente/domiciliato a Rieti, è rientrato da Santo Domingo e si trova già in isolamento da 14 giorni.

“I sei soggetti – fa sapere la direzione sanitaria -, di nazionalità straniera, sono stati trasferiti in strutture protette fuori provincia. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è a 7, 60 i contatti in sorveglianza domiciliare, zero i sintomatici. 6 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare”.

Tornando alla Tuscia, dall’inizio dell’emergenza Covid sono stati effettuati 15855 tamponi, 79 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 98 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4057 hanno invece concluso il periodo di isolamento”.

La Asl fa anche sapere che continua l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. “Entro la giornata di lunedì – si legge in una nota – i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4781 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 90 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,88%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività al Covid-19”.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 469 (144 a Viterbo; 325 in provincia)

Attualmente positivi: 3

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 98

Usciti dalla quarantena: 4057

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

29 luglio, 2020