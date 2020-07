Covid-19 - Il ministro della Salute Roberto Speranza nel programma televisivo Agorà estate sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in Italia

Condividi la notizia:











Roma – “Coronavirus, non è esclusa una seconda ondata”. Il ministro della Salute Roberto Speranza ad Agorà estate sull’andamento dell’emergenza Coronavirus in Italia.

“La comunità scientifica non la esclude – ha spiegato il ministro nel programma televisivo – noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e lavare le mani”.

Il ministro ha sottolineato la necessità di mantenere alcune restrizioni per evitare rischi di nuovi contagi.

“Abbiamo vissuto mesi difficili – ha aggiunto Roberto Speranza – non possiamo rimuovere le restrizioni, sarebbe sbagliato ricorrere rischi che non ci possiamo permettere. La cautela in più è condivisa dalla comunità scientifica e ci permette di superare queste settimane”.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020