Coronavirus, oggi 255 nuovi casi e 5 morti

Ministero della Salute - Cresce ancora il numero degli attualmente positivi (+123) e anche quello dei ricoverati (+4) e delle terapie intensive (+3)

Viterbo – Crescono anche oggi, come già ieri, le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia che arrivano a 12.565, con un incremento di 123 pazienti (ieri +141).

I dati di oggi forniti dal ministero della Salute registrano infatti 255 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 5 morti e 126 guariti (ieri erano +128).

Sale, seppur di pochissimo, anche il numero delle persone ricoverate, che passa dai 731 di ieri a 735, e quello di chi si trova in terapia intensiva, 44 in tutto con un aumento di 3 rispetto a ieri.

La Lombardia è ancora una volta la regione in cui si segnalano più casi (+79), seguita dall’Emilia Romagna con una crescita di 61 persone Covid positive. Subito dopo ci sono il Veneto e il Lazio con un incremento di 19 casi.

Cinque sono le regioni che non hanno riscontrato positivi nelle ultime 24 ore: l’Umbria (per il secondo giorno consecutivo), la Valle d’Aosta (per il 23esimo giorno di fila) e poi Calabria, Sardegna e Basilicata.

26 luglio, 2020