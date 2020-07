Covid-19 - I dati della Johns Hopkins University - Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore 55mila casi positivi

Baltimora – Coronavirus, superati i 12 milioni di contagi nel mondo.

Nel mondo i casi di contagi da Covid-19 hanno superato quota 12 milioni. Il dato è quello fornito dalla Johns Hopkins University. Per la precisione il totale mondiale dei casi è di 12milioni 007mila 327 e i morti sono 548mila 799. Il dato è riportato dall’Ansa.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono stati 55mila. La John Hopkins University parla di 3milioni 051mila 427 contagi e 132mila 195 morti.

Preoccupazione delle autorità di Hong Kong per una crescita di nuovi casi. Da domenica scorsa a oggi nella metropoli sono stati registrati 65 nuovi casi, inclusi 31 in cui l’infezione è stata trasmessa a livello locale. “E’ possibile che ci sarà un grande focolaio – ha detto Chuang Shuk-kwan, il direttore del centro per la protezione della salute -. Potrebbe esserci un’improvvisa crescita esponenziale dei casi”.

Dall’inizio della pandemia Hong Kong ha registrato 1324 casi di Covid-19 e solo sette decessi legati alla malattia.

A Tokyo sono stati registrati 224 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il massimo livello da metà aprile. Lo ha annunciato il governo metropolitano, dopo un temporaneo rallentamento registrato nelle 24 ore precedenti con 75 casi.

In Russia sono stati registrati 6mila 509 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi nel paese sale così a 707mila 301. Le morti provocate dal virus sono ufficialmente 10mila 843, di cui 176 nel corso dell’ultima giornata. I guariti sono 8mila 805 nelle ultime 24 ore e 481mila 316 in tutto. Lo riporta il centro operativo russo anticoronavirus.

E in Libia nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 86 nuovi contagi. Un numero che porta a 1268 il totale dei casi confermati nel paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook, precisando che i morti salgono a 36, i guariti a 306, e le persone attualmente positive da 852 a 906.

9 luglio, 2020