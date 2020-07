Coronavirus, tornano a crescere i positivi: oggi 282 nuovi casi

Covid-19 - Il bollettino del ministero della Salute - 9 morti e 197 guariti nelle ultime 24 ore

Viterbo – Oggi i nuovi contagi da Coronavirus sono 282, più del doppio rispetto a ieri quando l’aumento è stato soltanto di 192 casi.

I dati son forniti, come sempre, dal ministero della Salute attraverso la tabella giornaliera.

Diminuisce invece l’incremento delle persone decedute a causa del Covid-19. Oggi 9 persone hanno perso la vita, ieri erano state 15.

Il totale degli attuali positivi però è in risalita di 74 unità perché sono soltanto 197 i pazienti che sono guariti nelle ultime 24 ore.

Ottime notizie dalla Lombardia, la regione più colpita dall’inizio dell’emergenza, dove si sono registrati soltanto 51 nuovi casi, 10 dei quali a Milano città. La regione con più nuovi contagi è stata invece stavolta l’Emilia Romagna con 57 positivi.

Gli attualmente positivi sono al momento 12.322 mentre i decessi 35.082. I ricoveri in terapia intensiva scendono di uno e arrivano a 48. Calano anche i ricoveri meno gravi che si fermano a 724 in totale, con un decremento di 8 pazienti. Restano infine in isolamento domiciliare 11.550 pazienti (-62 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 49.318 tamponi. Solo tre regioni, Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta, e la Provincia autonoma di Bolzano non hanno riscontrato nuovi casi nelle ultime 24 ore.

22 luglio, 2020