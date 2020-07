Lleida - Domenica era stato deciso il blocco in otto comuni per un focolaio incontrollato

Lleida – Coronavirus, tribunale sospende il lockdown imposto in Catalogna.

Il tribunale di Lleida, in Catalogna, ha deciso di non ratificare la decisione presa dal governo catalano di imporre un lockdown in otto comuni, tra cui la stessa città di Lleida.

Secondo il giudice l’ordinanza della Generalitat è “sproporzionata” rispetto al rischio coronavirus. A riferirlo è La Vanguardia.

Ieri il governo della Catalogna aveva ordinato il lockdown nella città di Lleida e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio incontrollato di coronavirus. La popolazione doveva restare a casa tranne che per andare al lavoro o altri spostamenti necessari.

Negli ultimi giorni, in Catalogna, sono stati registrati 816 nuovi casi di Coronavirus.

13 luglio, 2020