Cronaca - Sabato alle 18 la presentazione al parco san Bianchetti a Sipicciano - L'evento si inquadra nelle manifestazioni dell'Estate Graffignanese

Graffignano – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato alle 18 al parco san Bianchetti a Sipicciano, nel rispetto delle normative di prevenzione del Covid 19, sarà presentato “Corri, dall’inferno a Central Park” edizioni Ultra. L’evento si inquadra nelle manifestazioni dell’Estate Graffignanese voluta dal Comune di Graffignano con la partecipazione delle pro loco di Graffignano e Sipicciano e dell’associazione Open.

L’autore, Roberto Di Sante, giornalista di grande esperienza, per anni una delle firme de Il Messaggero, illustrerà la genesi del suo racconto. Il libro, in parte autobiografico, narra la storia di un uomo che attraverso la corsa riesce ad uscire dal tunnel della depressione, malattia che fino a qualche anno fa non veniva neanche riconosciuta come un vero e proprio disturbo, da cui troppo spesso è difficile uscirne se non con l’aiuto di appositi farmaci e di un supporto psicoterapeutico appropriato.

Successo editoriale degli ultimi anni, Roberto Di Sante racconterà anche la sua esperienza di partecipante alle più importanti maratone in giro per il mondo: da quella di New York e Boston alle meno famose ma ugualmente entusiasmanti. Il libro è divenuto anche una piéce teatrale che sta riscuotendo notevole successo nei teatri d’Italia.

Il prossimo appuntamento di Scrittori in Tuscia sarà sabato 1 agosto alle 18,30 al Castello Baglioni di Graffignano con “Cantine d’autore” di Valentina Venturi, un viaggio interessante nell’architettura del vino. Questo sarà il primo evento dell’agosto Graffignanese che vedrà a metà agosto il ripetersi di “A Lume di lumaca” suggestiva atmosfera del Castello Baglioni e del borgo di Graffignano illuminati dalle candele grazie ai volontari dell’Associazione Open.

Comune di Graffignano

23 luglio, 2020