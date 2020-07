Corsi (online) gratuiti di matematica di base agli studenti delle scuole superiori

Viterbo - Offerti dai docenti dell'Unitus

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scopo principale del corso di matematica di base online è quello di consentire di ripassare i principali temi di matematica della scuola secondaria superiore, al fine di permettere agli studenti di affrontare gli studi universitari con maggiore competenza. Il Mooc (Massive Open Online Course) di Matematica di base è gratuito e vi si potrà accedere attraverso la piattaforma utilizzando l’account “studenti.unitus.it”, se si è già registrati sul portale dello studente, o quello personale (“google” o “facebook”).

In alternativa a queste modalità d’accesso, sarà possibile registrarsi alla piattaforma con qualunque account mail. Il corso, realizzato dai docenti della Scuola di Ingegneria dell’Ateneo viterbese, contiene 23 video, di circa 45’ ciascuno, diviso in due parti: una di carattere teorico e una di tipo pratico con test e quiz di autoverifica.

Gli argomenti trattati sono: il linguaggio della matematica, alcuni rudimenti della teoria degli insiemi e le nozioni di base sulle funzioni, equazioni, disequazioni, geometria analitica, logaritmi ed esponenziali, trigonometria. “Abbiamo cercato di semplificare molto, di far riflettere lo studente su alcuni concetti importanti e poi di spingerlo ad andare avanti da solo – commenta il professor Giuseppe Calabrò, presidente dei corsi di ingegneria dell’ateneo viterbese”.

“Il Mooc di matematica intende venire incontro a diverse esigenze: favorire la scelta del corso di laurea, potenziare le conoscenze per affrontarlo, e soprattutto, trovare l’ispirazione vocazionale-aggiunge il professor Claudio Carere, delegato del Rettore per l’orientamento degli studenti”. L’Università della Tuscia è tra i primi atenei in Italia ad offrire la possibilità di sostenere online da casa i test d’ingresso ai corsi di studio.

Come è stabilito dal D.M. 270/2004 tutte le matricole devono infatti sostenere il test d’ingresso per poter perfezionare la propria immatricolazione. Effettuare il test online è semplicissimo, occorre unicamente accedere alla pagina web. Sono previsti supporti personalizzati per studenti con disabilità e DSA: per informazioni scrivere a inclusione@unitus.it.

Prima della sessione ordinaria dei test d’ingresso, prevista per settembre, sarà possibile sostenere quella straordinaria del 4 Agosto:, sia per i corsi a libero accesso delle macro-aree umanistica, -scientifica ed -economica, sia per quello a numero chiuso di Ingegneria Industriale.

Università della Tuscia

Condividi la notizia:











30 luglio, 2020